Ford Mustang Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 41 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 70 тыс. км Цена: 2290 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Бордовый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Пригнан из США в ноябре 2017-го года. Пробег по России минимальный. Эксплуатация с апреля 2015. По ПТС я единственный владелец. Юридически чист. На учёте в ГИБДД стоит.

Комплектация:

- датчики света, дождя;

- LED фары;

- камера заднего вида;

- удобные кожаные сидения с воздушной подкачкой и электрореоулировкой в одной плоскости;

- подогрев и вентиляция сидений;

- возможность изменить подсветку приборной панели, подсветку салона, ног пассажира, ручек двери и подстаканников;

- хорошая музыка от Microsoft с регулировкой низких и высоких частот;

- удобный и большой сенсорный экран в центральной панели.

Стоят 20-е японские диски с японской резиной, остаток более 70-процентов, заказывались из Японии. В конце января был сделан детейлинг: полная химчистка салона, полировка кузова с нанесением двух слоёв керамики. Обмен только с вашей доплатой. Если не отвечаю на звонок, пишите в Вотсап!