Ford Mustang

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 2290 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Бордовый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Пригнан из США в ноябре 2017-го года. Пробег по России минимальный. Эксплуатация с апреля 2015. По ПТС я единственный владелец. Юридически чист. На учёте в ГИБДД стоит.
Комплектация:
- датчики света, дождя;
- LED фары;
- камера заднего вида;
- удобные кожаные сидения с воздушной подкачкой и электрореоулировкой в одной плоскости;
- подогрев и вентиляция сидений;
- возможность изменить подсветку приборной панели, подсветку салона, ног пассажира, ручек двери и подстаканников;
- хорошая музыка от Microsoft с регулировкой низких и высоких частот;
- удобный и большой сенсорный экран в центральной панели.
Стоят 20-е японские диски с японской резиной, остаток более 70-процентов, заказывались из Японии. В конце января был сделан детейлинг: полная химчистка салона, полировка кузова с нанесением двух слоёв керамики. Обмен только с вашей доплатой. Если не отвечаю на звонок, пишите в Вотсап!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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