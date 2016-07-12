Ford Mustang
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 70 тыс. км
Цена: 2290 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Бордовый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Пригнан из США в ноябре 2017-го года. Пробег по России минимальный. Эксплуатация с апреля 2015. По ПТС я единственный владелец. Юридически чист. На учёте в ГИБДД стоит.
Комплектация:
- датчики света, дождя;
- LED фары;
- камера заднего вида;
- удобные кожаные сидения с воздушной подкачкой и электрореоулировкой в одной плоскости;
- подогрев и вентиляция сидений;
- возможность изменить подсветку приборной панели, подсветку салона, ног пассажира, ручек двери и подстаканников;
- хорошая музыка от Microsoft с регулировкой низких и высоких частот;
- удобный и большой сенсорный экран в центральной панели.
Стоят 20-е японские диски с японской резиной, остаток более 70-процентов, заказывались из Японии. В конце января был сделан детейлинг: полная химчистка салона, полировка кузова с нанесением двух слоёв керамики. Обмен только с вашей доплатой. Если не отвечаю на звонок, пишите в Вотсап!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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