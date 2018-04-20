Ford Mondeo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 198 тыс. км
Цена: 235 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1999 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: сергей
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
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