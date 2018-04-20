Ford Mondeo

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 198 тыс. км

Цена: 235 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1999 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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