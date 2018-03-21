Ford Mondeo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 80 тыс. км

Цена: 690 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

ПТС оригинал,я второй владелец. Автомобиль в отличном состоянии,вложений не требует,новые колодки,масло в ДВС только Liqui Moly для турбо дизеля,масло в коробке менял на 70 тыс.км. ,все расходники поменяны. Новый аккумулятор Bosch с усиленным током. Новая летняя резина Michelin, зима в отличном состоянии в подарок Bridgestone. Чистый салон, не курили. По кузову все хорошо,единственный недочёт-небольшая вмятина под водительской дверью на пороге (последнее фото). Все работает отлично, ходовая не стучит! Небольшой торг при личном осмотре

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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