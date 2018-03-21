Ford Mondeo Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 80 тыс. км Цена: 690 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

ПТС оригинал,я второй владелец. Автомобиль в отличном состоянии,вложений не требует,новые колодки,масло в ДВС только Liqui Moly для турбо дизеля,масло в коробке менял на 70 тыс.км. ,все расходники поменяны. Новый аккумулятор Bosch с усиленным током. Новая летняя резина Michelin, зима в отличном состоянии в подарок Bridgestone. Чистый салон, не курили. По кузову все хорошо,единственный недочёт-небольшая вмятина под водительской дверью на пороге (последнее фото). Все работает отлично, ходовая не стучит! Небольшой торг при личном осмотре