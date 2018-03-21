Ford Mondeo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 690 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Игорь
Описание
ПТС оригинал,я второй владелец. Автомобиль в отличном состоянии,вложений не требует,новые колодки,масло в ДВС только Liqui Moly для турбо дизеля,масло в коробке менял на 70 тыс.км. ,все расходники поменяны. Новый аккумулятор Bosch с усиленным током. Новая летняя резина Michelin, зима в отличном состоянии в подарок Bridgestone. Чистый салон, не курили. По кузову все хорошо,единственный недочёт-небольшая вмятина под водительской дверью на пороге (последнее фото). Все работает отлично, ходовая не стучит! Небольшой торг при личном осмотре
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