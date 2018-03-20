Ford Mondeo Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 200 тыс. км Цена: 287 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край Имя: Наталья Телефон:

Описание

Комфортный и вместительный автомобиль. Для своих годов в отличном состоянии, своевременное обслуживание, за авто слежу и ухаживаю. Разумный торг у капота,