Ford Mondeo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 287 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край
Имя: Наталья
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Описание
Комфортный и вместительный автомобиль. Для своих годов в отличном состоянии, своевременное обслуживание, за авто слежу и ухаживаю. Разумный торг у капота,
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