Ford Mondeo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 287 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край

Имя: Наталья

Телефон:

Описание

Комфортный и вместительный автомобиль. Для своих годов в отличном состоянии, своевременное обслуживание, за авто слежу и ухаживаю. Разумный торг у капота,

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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