Ford Mondeo Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 170 тыс. км Цена: 490 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Алексей Александрович Телефон:

Описание

Автомобиль Форд Мондео 4 ST куплен в конце 2007 года., в отличном состоянии,вложений не требует.Двигатель Т5 Вольво турбо,очень удачный мотор без капризов.Все своевременно обслуживалось.Нет ни каких ошибок по двигателю,пробег родной 100 %,любые проверки за ваш счет.Турбина в идеале,мотор и кпп без потеков масла.Ходовая в отличном состоянии.Машина ПУЛЯ ),кто привык к мощным,быстрым и надежным автомобилям,само то.Расход город 12-13 л. при интенсивной езде,трасса 8,5 при 140 км.час если ехать 120,то 7.5-8 л. МКПП 6 ступенчатая механика в идеале.Кузов в хорошем состоянии,есть жизненные сколы,но не критично,бампер передний нужно подделать,на ремонт скину.Продаю по причине необходимости автомобиля на АКПП. Салон,руль не затертый,в хорошем состоянии.По электрике все работает.Прошёл все ТО. Возможен торг при осмотре. Кузов в родной краске.