Ford Mondeo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 560 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Константин
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Описание
Продам Ford Mondeo 2011 г. Рестайлинг. Я собственник. У машины ни одной крашенной детали (любый проверки за Ваш счет). Все работает исправно. Хорошая комплектация. подогрев сидений, двухзонный климат. Все работает. Есть скол и трещина на лобовом. Номера отдам вместе с машиной. Присутствует небольшой торг для реального покупателя. При возникновении вопросов звоните.
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