Ford Mondeo Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 130 тыс. км Цена: 560 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Константин Телефон:

Описание

Продам Ford Mondeo 2011 г. Рестайлинг. Я собственник. У машины ни одной крашенной детали (любый проверки за Ваш счет). Все работает исправно. Хорошая комплектация. подогрев сидений, двухзонный климат. Все работает. Есть скол и трещина на лобовом. Номера отдам вместе с машиной. Присутствует небольшой торг для реального покупателя. При возникновении вопросов звоните.