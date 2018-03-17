Ford Mondeo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 560 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Константин

Телефон:

Описание

Продам Ford Mondeo 2011 г. Рестайлинг. Я собственник. У машины ни одной крашенной детали (любый проверки за Ваш счет). Все работает исправно. Хорошая комплектация. подогрев сидений, двухзонный климат. Все работает. Есть скол и трещина на лобовом. Номера отдам вместе с машиной. Присутствует небольшой торг для реального покупателя. При возникновении вопросов звоните.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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