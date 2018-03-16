Ford Mondeo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 129 тыс. км
Цена: 375 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Собственник в ПТС, ТС и Страховке! Без всяких бумажных заморочек. Двигатель и коробка без нареканий. Кондиционер! Очень удобный, просторный и очень комфортный Ухоженный салон. По машине мне все нравится. Все покажу расскажу. Приезжайте смотрите. Причина продажи-уже покупаем др. авто.
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