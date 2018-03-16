Ford Mondeo Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 129 тыс. км Цена: 375 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Собственник в ПТС, ТС и Страховке! Без всяких бумажных заморочек. Двигатель и коробка без нареканий. Кондиционер! Очень удобный, просторный и очень комфортный Ухоженный салон. По машине мне все нравится. Все покажу расскажу. Приезжайте смотрите. Причина продажи-уже покупаем др. авто.