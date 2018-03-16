Ford Mondeo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 129 тыс. км

Цена: 375 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Собственник в ПТС, ТС и Страховке! Без всяких бумажных заморочек. Двигатель и коробка без нареканий. Кондиционер! Очень удобный, просторный и очень комфортный Ухоженный салон. По машине мне все нравится. Все покажу расскажу. Приезжайте смотрите. Причина продажи-уже покупаем др. авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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