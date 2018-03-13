Ford Mondeo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 143 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2495 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Золотой лист

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Ксенон

Обогрев сидений

Омыватель фар

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продаётся Ford Mondeo представительского класса 2004 года выпуска.
6- ти цилиндровый двигатель, цвет золотистый.
В авариях не была! Новая резина.
Пробег- 143.000 км.
Полностью кожаная отделка салона!
Сборка ФРГ!
Машина на ходу, в отличном состоянии.
Все ТО проходились вовремя.
Цена 360.000руб.
Максимальна комплектация(далее подробная комплектация):
1)Органы управления микроклиматом:
- ручное/автоматическое управление микроклиматом;
- обогрев переднего и заднего стёкол.
2)Рулевое колесо:
- регулировка положения рулевого колеса во всем координатам;
- управление аудиосистемой на руле;
- управление круиз контролем на руле.
3)Осветительное оборудование:
- передние и задние противотуманный фары;
- автоматическая коррекция фар;
- ксеноновые фары;
- коррекция наклонов световых пучков фар;
- омыватели передних фар.
4) Окна и зеркала:
- небольшая тонировка задних стёкол;
- электрические стеклоподъемники всех окон;
- электрическая регулировка зеркал заднего вида.
5) Сиденья:
- электрическая регулировка передних сидений;
- все сиденья с обогревом;
- вентилируемые передние сиденья.
6) Автоматическая коробка передач.
7)Тормоза:
- дисковые тормоза;
- антиблокировочная система(ABS).
8) Система динамической стабилизации(ESP).
9) Подвеска с системой автоматического регулирования высоты кузова.
10) Система круиз- контроля.
11) Система помощи при парковке (задняя).
12) Комфорт салона:
- солнцезащитные козырьки (дополнительная лампа у пассажира спереди);
- регулирования яркости подсветки панели;
- подлокотник спереди;
- передние сиденья с электрической регулировкой;
- подлокотник для задних сидений(выдвижной);
- задняя пепельница;
- держатель для очков.
13)Безопасность:
- фронтальные подушки безопасности
- боковые подушки безопасности;
- преднатяжители ремней безопасности;
- датчики присутствия пассажиров на сиденьях;
- датчики удара.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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