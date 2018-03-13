Ford Mondeo Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 143 тыс. км Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2495 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Геленджик, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Ксенон Обогрев сидений Омыватель фар Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продаётся Ford Mondeo представительского класса 2004 года выпуска.

6- ти цилиндровый двигатель, цвет золотистый.

В авариях не была! Новая резина.

Пробег- 143.000 км.

Полностью кожаная отделка салона!

Сборка ФРГ!

Машина на ходу, в отличном состоянии.

Все ТО проходились вовремя.

Цена 360.000руб.

Максимальна комплектация(далее подробная комплектация):

1)Органы управления микроклиматом:

- ручное/автоматическое управление микроклиматом;

- обогрев переднего и заднего стёкол.

2)Рулевое колесо:

- регулировка положения рулевого колеса во всем координатам;

- управление аудиосистемой на руле;

- управление круиз контролем на руле.

3)Осветительное оборудование:

- передние и задние противотуманный фары;

- автоматическая коррекция фар;

- ксеноновые фары;

- коррекция наклонов световых пучков фар;

- омыватели передних фар.

4) Окна и зеркала:

- небольшая тонировка задних стёкол;

- электрические стеклоподъемники всех окон;

- электрическая регулировка зеркал заднего вида.

5) Сиденья:

- электрическая регулировка передних сидений;

- все сиденья с обогревом;

- вентилируемые передние сиденья.

6) Автоматическая коробка передач.

7)Тормоза:

- дисковые тормоза;

- антиблокировочная система(ABS).

8) Система динамической стабилизации(ESP).

9) Подвеска с системой автоматического регулирования высоты кузова.

10) Система круиз- контроля.

11) Система помощи при парковке (задняя).

12) Комфорт салона:

- солнцезащитные козырьки (дополнительная лампа у пассажира спереди);

- регулирования яркости подсветки панели;

- подлокотник спереди;

- передние сиденья с электрической регулировкой;

- подлокотник для задних сидений(выдвижной);

- задняя пепельница;

- держатель для очков.

13)Безопасность:

- фронтальные подушки безопасности

- боковые подушки безопасности;

- преднатяжители ремней безопасности;

- датчики присутствия пассажиров на сиденьях;

- датчики удара.