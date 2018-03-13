Ford Mondeo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 143 тыс. км
Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2495 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Золотой лист
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Александр
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Обогрев сидений
Омыватель фар
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продаётся Ford Mondeo представительского класса 2004 года выпуска.
6- ти цилиндровый двигатель, цвет золотистый.
В авариях не была! Новая резина.
Пробег- 143.000 км.
Полностью кожаная отделка салона!
Сборка ФРГ!
Машина на ходу, в отличном состоянии.
Все ТО проходились вовремя.
Цена 360.000руб.
Максимальна комплектация(далее подробная комплектация):
1)Органы управления микроклиматом:
- ручное/автоматическое управление микроклиматом;
- обогрев переднего и заднего стёкол.
2)Рулевое колесо:
- регулировка положения рулевого колеса во всем координатам;
- управление аудиосистемой на руле;
- управление круиз контролем на руле.
3)Осветительное оборудование:
- передние и задние противотуманный фары;
- автоматическая коррекция фар;
- ксеноновые фары;
- коррекция наклонов световых пучков фар;
- омыватели передних фар.
4) Окна и зеркала:
- небольшая тонировка задних стёкол;
- электрические стеклоподъемники всех окон;
- электрическая регулировка зеркал заднего вида.
5) Сиденья:
- электрическая регулировка передних сидений;
- все сиденья с обогревом;
- вентилируемые передние сиденья.
6) Автоматическая коробка передач.
7)Тормоза:
- дисковые тормоза;
- антиблокировочная система(ABS).
8) Система динамической стабилизации(ESP).
9) Подвеска с системой автоматического регулирования высоты кузова.
10) Система круиз- контроля.
11) Система помощи при парковке (задняя).
12) Комфорт салона:
- солнцезащитные козырьки (дополнительная лампа у пассажира спереди);
- регулирования яркости подсветки панели;
- подлокотник спереди;
- передние сиденья с электрической регулировкой;
- подлокотник для задних сидений(выдвижной);
- задняя пепельница;
- держатель для очков.
13)Безопасность:
- фронтальные подушки безопасности
- боковые подушки безопасности;
- преднатяжители ремней безопасности;
- датчики присутствия пассажиров на сиденьях;
- датчики удара.
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