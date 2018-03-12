Ford Mondeo Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 136 тыс. км Цена: 555 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Тихорецк, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Продам Форд Мондео 4. Птс оригинал, Машина в хорошем состоянии, комплектация Chia Executive, коробка автомат, 6-ст. Своевременная замена всех жидкостей, заменены передние стойки, все расходники, вложений машина не требует, сел и поехал! Ухоженная как технически так и внешне. Салон чистый. Сигнализация с обратной связью. Подробная информация по телефону.