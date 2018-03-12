Ford Mondeo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 136 тыс. км
Цена: 555 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Тихорецк, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Продам Форд Мондео 4. Птс оригинал, Машина в хорошем состоянии, комплектация Chia Executive, коробка автомат, 6-ст. Своевременная замена всех жидкостей, заменены передние стойки, все расходники, вложений машина не требует, сел и поехал! Ухоженная как технически так и внешне. Салон чистый. Сигнализация с обратной связью. Подробная информация по телефону.
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