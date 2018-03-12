Ford Mondeo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 136 тыс. км

Цена: 555 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Тихорецк, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Продам Форд Мондео 4. Птс оригинал, Машина в хорошем состоянии, комплектация Chia Executive, коробка автомат, 6-ст. Своевременная замена всех жидкостей, заменены передние стойки, все расходники, вложений машина не требует, сел и поехал! Ухоженная как технически так и внешне. Салон чистый. Сигнализация с обратной связью. Подробная информация по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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