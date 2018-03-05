Ford Mondeo Дата публикации: 12.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 60,008 тыс. км Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам идеальную машину во всех смыслах. Ситуация заставляет ее продать.

Комплектация Премиум с доп. опциями, в том числе кожаный салон, камера, видео, навигатор и т. д. Все то у дилера. На гарантии. Пробег 46 тыс. км.