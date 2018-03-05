Ford Mondeo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 60,008 тыс. км
Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Продам идеальную машину во всех смыслах. Ситуация заставляет ее продать.
Комплектация Премиум с доп. опциями, в том числе кожаный салон, камера, видео, навигатор и т. д. Все то у дилера. На гарантии. Пробег 46 тыс. км.
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