Ford Mondeo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 60,008 тыс. км

Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам идеальную машину во всех смыслах. Ситуация заставляет ее продать.
Комплектация Премиум с доп. опциями, в том числе кожаный салон, камера, видео, навигатор и т. д. Все то у дилера. На гарантии. Пробег 46 тыс. км.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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