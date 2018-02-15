Ford Mondeo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 255 тыс. км

Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Георгий

Телефон:

Описание

Максимальная комплектация, изготовитель Германия, растаможен 12 мая 2011, 1 хозяин в России. Имеет климат-контроль, мультируль, парктроник, очень качественная штатная музыка с МР3, навигацией и бортовым компьютером, хорошая управляемость, просторный и комфортный салон, приемистый двигатель, 2 л. Мощность: 145 л. с. Расход бензина от 7 л. до 11 л. на 100 км, отличное состояние, новая резина на 215. Есть небольшие коцки на кузове. Ближний свет - ксенон. Дальний свет - галоген. Сигнализация с обратной связью. Электро привод сидений. Возможен обмен на дороже. Есть небольшая проблемка такая цена до устранения.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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