Ford Mondeo Дата публикации: 14.02.18 Просмотров объявления: 84 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1996 Пробег: 260 тыс. км Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Бордовый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаем отличный Мондео немецкой сборки. По рукам не ходил, за последние 15 лет был у двух владельцев ( у меня с 2010 года). Не гнилой, домкратится со всех сторон, стекла все родные, даже лобовое. Мягкий и комфортный, отличный велюровый салон. В стройке не работала, но огромный багажник и рейлинги на крыше всегда пригодятся. В машине есть кондиционер, усилитель руля, подушки безопасности, электрозеркала и стеклоподъёмнки, даже электропривод водительского сидения по высоте, заводская магнитола. В обслуживании как Жигули. Продаем не спеша, без автодилеров, по телефону не торгуемся.