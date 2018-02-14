Ford Mondeo
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1996
Пробег: 260 тыс. км
Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Бордовый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаем отличный Мондео немецкой сборки. По рукам не ходил, за последние 15 лет был у двух владельцев ( у меня с 2010 года). Не гнилой, домкратится со всех сторон, стекла все родные, даже лобовое. Мягкий и комфортный, отличный велюровый салон. В стройке не работала, но огромный багажник и рейлинги на крыше всегда пригодятся. В машине есть кондиционер, усилитель руля, подушки безопасности, электрозеркала и стеклоподъёмнки, даже электропривод водительского сидения по высоте, заводская магнитола. В обслуживании как Жигули. Продаем не спеша, без автодилеров, по телефону не торгуемся.
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