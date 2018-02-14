Ford Mondeo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1996

Пробег: 260 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Бордовый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаем отличный Мондео немецкой сборки. По рукам не ходил, за последние 15 лет был у двух владельцев ( у меня с 2010 года). Не гнилой, домкратится со всех сторон, стекла все родные, даже лобовое. Мягкий и комфортный, отличный велюровый салон. В стройке не работала, но огромный багажник и рейлинги на крыше всегда пригодятся. В машине есть кондиционер, усилитель руля, подушки безопасности, электрозеркала и стеклоподъёмнки, даже электропривод водительского сидения по высоте, заводская магнитола. В обслуживании как Жигули. Продаем не спеша, без автодилеров, по телефону не торгуемся.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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