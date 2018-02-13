Ford Mondeo Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 33 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: битая Год выпуска: 2005 Пробег: 180 тыс. км Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Бежевый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Покупал для себя, но жизнь ввела свои коррективы, теперь по существу, по кузову все видно на фото, по ходовке, требуется замена ремень генератора, датчик подачи воздуха и по мелочи. Торг.