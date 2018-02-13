Ford Mondeo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: битая

Год выпуска: 2005

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Бежевый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Покупал для себя, но жизнь ввела свои коррективы, теперь по существу, по кузову все видно на фото, по ходовке, требуется замена ремень генератора, датчик подачи воздуха и по мелочи. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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