Ford Mondeo
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Обмен на фургон микроавтобус. Страховка на год в подарок. Авто в хорошем состоянии, всё работает, салон чистенький, ходовка и ДВС в порядке, кондюк дует хорошо, бампер красился.
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