Ford Mondeo Дата публикации: 29.01.18 Просмотров объявления: 79 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 110 тыс. км Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Обмен на фургон микроавтобус. Страховка на год в подарок. Авто в хорошем состоянии, всё работает, салон чистенький, ходовка и ДВС в порядке, кондюк дует хорошо, бампер красился.