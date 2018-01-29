Ford Mondeo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Обмен на фургон микроавтобус. Страховка на год в подарок. Авто в хорошем состоянии, всё работает, салон чистенький, ходовка и ДВС в порядке, кондюк дует хорошо, бампер красился.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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