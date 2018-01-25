Ford Mondeo Дата публикации: 25.01.18 Просмотров объявления: 41 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 166,668 тыс. км Цена: 260 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

По кузову все на фото. Ржавчины нет, кузов оцинкованный. Двигатель в порядке. Масло от замены до замены. Новый аккамулятор. По ходовой надо поменять пыльник и посмотреть тормозные колодки. Передние стеклоподъёмники, обогрев переднего, заднего стекла, зеркал. Подогрев передних сидений. Кондиционер отлично дует. Установлен парктроник. Есть диски на 16 они в подарок, позже добавлю фото. Летней резины нет. Торг. Обмен с моей доплатой. Только на иномарку от 2005 г.