Ford Mondeo
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 195 тыс. км
Цена: 245 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Очень ухоженый автомобиль. В отличном состоянии. Музыка. Сигнализация. Обогрев лобового стекла. Обогревы сидений. Стеклоподъемники. Электрозеркала. Кондиционер. Все работает как часы.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.