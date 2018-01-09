Ford Mondeo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 445 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Золотой лист

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии. Коробка, двигатель, ходовка на 5. Чистый салон, климат, и многое другое . Всё что в ней есть всё работает. Торг. Возможен обмен с доплатой в мою сторону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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