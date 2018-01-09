Ford Mondeo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 445 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Золотой лист
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Алексей
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Описание
Авто в хорошем состоянии. Коробка, двигатель, ходовка на 5. Чистый салон, климат, и многое другое . Всё что в ней есть всё работает. Торг. Возможен обмен с доплатой в мою сторону.
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