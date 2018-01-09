Ford Mondeo Дата публикации: 10.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 200 тыс. км Цена: 445 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии. Коробка, двигатель, ходовка на 5. Чистый салон, климат, и многое другое . Всё что в ней есть всё работает. Торг. Возможен обмен с доплатой в мою сторону.