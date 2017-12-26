Ford Mondeo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 231 тыс. км
Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Состояние хорошее.эксп. с 2002. На учете в Краснодаре салон чистый. Масло, свечи фильтра и жидкости менялись регулярно, в том числе меняли масло в коробке. Мотор надежный, цепь. Кузов не гнилой, заводская оцинковка. Ходовая не требует вложений. Пробег реальный. В ДТП не участвовала. Все документы в порядке. Машина юридически чистая. +резина
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