Ford Mondeo Дата публикации: 9.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 231 тыс. км Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Состояние хорошее.эксп. с 2002. На учете в Краснодаре салон чистый. Масло, свечи фильтра и жидкости менялись регулярно, в том числе меняли масло в коробке. Мотор надежный, цепь. Кузов не гнилой, заводская оцинковка. Ходовая не требует вложений. Пробег реальный. В ДТП не участвовала. Все документы в порядке. Машина юридически чистая. +резина