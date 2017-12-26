Ford Mondeo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 231 тыс. км

Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Состояние хорошее.эксп. с 2002. На учете в Краснодаре салон чистый. Масло, свечи фильтра и жидкости менялись регулярно, в том числе меняли масло в коробке. Мотор надежный, цепь. Кузов не гнилой, заводская оцинковка. Ходовая не требует вложений. Пробег реальный. В ДТП не участвовала. Все документы в порядке. Машина юридически чистая. +резина

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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