Ford Mondeo Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 79,5 тыс. км Цена: 635 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Один хозяин, весь кузов в оригинальной заводской краске 100%! Комплектация: Титаниум. Пробег оригинальный, машина Краснодарская, не такси! Зимние колёса (диски и резина) в комплекте. Весь пакет оригинальных документов. X9FDXXEEBDCB59872