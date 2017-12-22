Ford Mondeo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 79,5 тыс. км
Цена: 635 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Один хозяин, весь кузов в оригинальной заводской краске 100%! Комплектация: Титаниум. Пробег оригинальный, машина Краснодарская, не такси! Зимние колёса (диски и резина) в комплекте. Весь пакет оригинальных документов. X9FDXXEEBDCB59872
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