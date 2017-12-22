Ford Mondeo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 79,5 тыс. км

Цена: 635 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Один хозяин, весь кузов в оригинальной заводской краске 100%! Комплектация: Титаниум. Пробег оригинальный, машина Краснодарская, не такси! Зимние колёса (диски и резина) в комплекте. Весь пакет оригинальных документов. X9FDXXEEBDCB59872

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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