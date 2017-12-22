Ford Mondeo

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 261,95 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородАксай, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (863) 309-14-24

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
Подушки безопасности (водителя, пассажира); Регулировка сиденья водителя; Регулировка сиденья пассажира; Обогрев сидений; Обивка салона (ткань); Регулировка руля (по высоте, по углу наклона); Усилитель руля (гидравлический); Круиз-контроль; Управление климатом (двузонный климат контроль); Электроприводы (передних стекол, задних стекол, зеркал); Дистанционное открывание багажника; Дистанционное открывание бензобака; Подлокотник передний; Магнитола; MP3; Подогрев зеркал; Летняя резина; Зимняя резина; Легкосплавные диски; Датчик дождя; Бортовой компьютер; Парктроники (задний парктроник); Катализатор; Антиблокировочная система; Антипробуксовочная система. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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