Ford Mondeo Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 216 тыс. км Цена: 228 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Руслан Телефон:

Описание

Продаю машину в хорошем состоянии...Мотор отличный, масло не расходует, работает хорошо...Коробка механика 5-ст отличная. Ходовая вложений не требует, едет мягко, ничего не стучит...Кузов целый, оцинкованный есть мелкие недочёты, гнили нет. Салон белая кожа в идеале, не потертая. В машине есть музыка (магнитофон Пионер сенсорный и хороший усилок), заводская сигнализация(2 ключа), электростеклоподъемники, кондер. 2 Airbag! Расходники только поменял...на новой зимней резине с шипами отдам пару летних почти новые (Continental) машина чистая,штрафов и ограничений нет. Остальные вопросы по телефону. Обмен на Приору не ниже 12 года. Хлам не предлагать. Торг.