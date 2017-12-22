Ford Mondeo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 216 тыс. км

Цена: 228 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Руслан

Телефон:

Описание

Продаю машину в хорошем состоянии...Мотор отличный, масло не расходует, работает хорошо...Коробка механика 5-ст отличная. Ходовая вложений не требует, едет мягко, ничего не стучит...Кузов целый, оцинкованный есть мелкие недочёты, гнили нет. Салон белая кожа в идеале, не потертая. В машине есть музыка (магнитофон Пионер сенсорный и хороший усилок), заводская сигнализация(2 ключа), электростеклоподъемники, кондер. 2 Airbag! Расходники только поменял...на новой зимней резине с шипами отдам пару летних почти новые (Continental) машина чистая,штрафов и ограничений нет. Остальные вопросы по телефону. Обмен на Приору не ниже 12 года. Хлам не предлагать. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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