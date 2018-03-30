Ford Kuga

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 20,5 тыс. км

Цена: 1230 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Ford Kuga

Ford Kuga

Подержанная, пробег 2,92 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1630 тыс. руб.

Ford Kuga

Подержанная, пробег 156,31 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

765 тыс. руб.

Ford Kuga

Подержанная, пробег 57,425 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

900 тыс. руб.

Авто, похожие на Ford Kuga

Infiniti FX

Подержанная, пробег 145,216 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1250 тыс. руб.

Hyundai Tucson

Подержанная, пробег 30 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1400 тыс. руб.

Audi Q5

Подержанная, пробег 56 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

969 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале