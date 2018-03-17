Ford Kuga
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 133 тыс. км
Цена: 695 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Телефон:
Описание
Добрый день или вечер. Продаём кугу в идеальном состоянии. Машина вся целая, работает абсолютно всё, комплектация максимальная. С машиной отдаём второй комплект дисков на новой резине.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter