Ford Kuga

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 133 тыс. км

Цена: 695 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Добрый день или вечер. Продаём кугу в идеальном состоянии. Машина вся целая, работает абсолютно всё, комплектация максимальная. С машиной отдаём второй комплект дисков на новой резине.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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