Ford Kuga Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 133 тыс. км Цена: 695 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Добрый день или вечер. Продаём кугу в идеальном состоянии. Машина вся целая, работает абсолютно всё, комплектация максимальная. С машиной отдаём второй комплект дисков на новой резине.