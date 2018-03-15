Ford Kuga
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 102 тыс. км
Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Максим
Телефон:
Описание
Продаю в связи с покупкой недвижимости. Я второй хозяин. Хорошее техническое состояние. Обслуживание только у официалов. На 100 тысячах было сделано плановое ТО. Заменены свечи зажигания, ремни ГРМ и приводной комплектами, тормозные диски и колодки вкруг, аккумулятор. Все вопросы по телефону. Торг при осмотре.
Возможен обмен с вашей доплатой.
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