Ford Kuga

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 102 тыс. км

Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

Продаю в связи с покупкой недвижимости. Я второй хозяин. Хорошее техническое состояние. Обслуживание только у официалов. На 100 тысячах было сделано плановое ТО. Заменены свечи зажигания, ремни ГРМ и приводной комплектами, тормозные диски и колодки вкруг, аккумулятор. Все вопросы по телефону. Торг при осмотре.
Возможен обмен с вашей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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