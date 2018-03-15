Ford Kuga Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 102 тыс. км Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

Продаю в связи с покупкой недвижимости. Я второй хозяин. Хорошее техническое состояние. Обслуживание только у официалов. На 100 тысячах было сделано плановое ТО. Заменены свечи зажигания, ремни ГРМ и приводной комплектами, тормозные диски и колодки вкруг, аккумулятор. Все вопросы по телефону. Торг при осмотре.

Возможен обмен с вашей доплатой.