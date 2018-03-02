Ford Kuga

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 18 тыс. км

Цена: 1085 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Ford Kuga

Ford Kuga

Подержанная, пробег 20,172 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1150 тыс. руб.

Ford Kuga

Подержанная, пробег 93,382 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

830 тыс. руб.

Ford Kuga

Подержанная, пробег 144,43 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

780 тыс. руб.

Авто, похожие на Ford Kuga

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 53,8 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

980 тыс. руб.

Audi Q3

Подержанная, пробег 94 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1340 тыс. руб.

Mitsubishi Outlander

Подержанная, пробег 38,756 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1220 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале