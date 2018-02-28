Ford Kuga

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 57 тыс. км

Цена: 1190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Предмаксимальная комплектация Trend +. Очень бережная эксплуатация, машину обслуживаю своевременно. Вся в заводской краске, надежный классический автомат 6-ступенчатый (не робот), полный привод. Ничего не гремит не стучит не шумит,состояние достойное. Чистый салон, в машине не курили никогда. Капот в пленке. В своем классе один из самых экономичных двигателей, на обгонах очень шустрая. Приобреталась и стоит на учёте в Краснодарском крае.От машины не избавляюсь,нужна подешевле. Возможен обмен с вашей доплатой только на автомобиль. Хорошему покупателю торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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