Ford Kuga
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 57 тыс. км
Цена: 1190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Предмаксимальная комплектация Trend +. Очень бережная эксплуатация, машину обслуживаю своевременно. Вся в заводской краске, надежный классический автомат 6-ступенчатый (не робот), полный привод. Ничего не гремит не стучит не шумит,состояние достойное. Чистый салон, в машине не курили никогда. Капот в пленке. В своем классе один из самых экономичных двигателей, на обгонах очень шустрая. Приобреталась и стоит на учёте в Краснодарском крае.От машины не избавляюсь,нужна подешевле. Возможен обмен с вашей доплатой только на автомобиль. Хорошему покупателю торг.
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