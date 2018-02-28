Ford Kuga Дата публикации: 28.02.18 Просмотров объявления: 46 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 57 тыс. км Цена: 1190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Предмаксимальная комплектация Trend +. Очень бережная эксплуатация, машину обслуживаю своевременно. Вся в заводской краске, надежный классический автомат 6-ступенчатый (не робот), полный привод. Ничего не гремит не стучит не шумит,состояние достойное. Чистый салон, в машине не курили никогда. Капот в пленке. В своем классе один из самых экономичных двигателей, на обгонах очень шустрая. Приобреталась и стоит на учёте в Краснодарском крае.От машины не избавляюсь,нужна подешевле. Возможен обмен с вашей доплатой только на автомобиль. Хорошему покупателю торг.