Ford Fusion Дата публикации: 31.03.20 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 161 тыс. км Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Азов, Ростовская область Имя: С.О. Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Обогрев зеркал Охранная система Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Цена СНИЖЕНА на 20тр. (Срочно нужна наличность -стройка).

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СОБСТВЕННИК, авто в нашей семье три года. ПТС-оригинал. Авто МЕСТНЫЙ. ОТЛИЧНОЕ сост. УХОЖЕН. ОБСЛУЖЕН

Кузов ОЦИНКОВАН полностью. Гаражное хранение зимой и летом. Очень экономичный -5л/100км, при этом очень резвый. Транспортный налог в год -всего 640р.

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Автозапуск. 2-е подушки безопасности + 4-е броне-шторы в дверях. Салон трансформер (чисты, ухоженный).

Кресло-стол с потайным ящиком. Мульти руль. Открытие багажника кнопкой с салона или с пульта.

Защита картера -заводская. ТОРГ УМЕСТЕН.