Ford Fusion

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 97 тыс. км

Цена: 329 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Фиолетовый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Отличное состояние! Сборка - Германия! Без ДТП. 2 ключа. ПТС оригинал. Открытие багажника с кнопки ключа.
Подогрев и электрорегулировка зеркал. Регулировка руля и сидения по высоте. Штатная автомагнитола с управлением на руле. Подлокотник. Трансформируемое переднее пассажирское сиденье: столик+ящик под сидением. Новая зимняя резина.
Защита двигателя. Противотуманные фары. Сигнализация с датчиком объема. По двигателю, ходовой и кузову нареканий нет! Подвеска очень комфортная- мягкая! Очень большой багажник для этого класса машины. Задние сидения раскладываются в ровный пол 60/40. Есть все заказ-наряды на обслуживание. Салон в идеальном состоянии. Родное лобовое стекло, даже без сколов! За машиной бережно ухаживали!
Реальному покупателю хороший торг у капота. Пока объявление размещено - автомобиль продаётся!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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