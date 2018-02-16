Ford Fusion Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 97 тыс. км Цена: 329 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Фиолетовый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Отличное состояние! Сборка - Германия! Без ДТП. 2 ключа. ПТС оригинал. Открытие багажника с кнопки ключа.

Подогрев и электрорегулировка зеркал. Регулировка руля и сидения по высоте. Штатная автомагнитола с управлением на руле. Подлокотник. Трансформируемое переднее пассажирское сиденье: столик+ящик под сидением. Новая зимняя резина.

Защита двигателя. Противотуманные фары. Сигнализация с датчиком объема. По двигателю, ходовой и кузову нареканий нет! Подвеска очень комфортная- мягкая! Очень большой багажник для этого класса машины. Задние сидения раскладываются в ровный пол 60/40. Есть все заказ-наряды на обслуживание. Салон в идеальном состоянии. Родное лобовое стекло, даже без сколов! За машиной бережно ухаживали!

Реальному покупателю хороший торг у капота. Пока объявление размещено - автомобиль продаётся!