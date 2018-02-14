Ford Fusion

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 128 тыс. км

Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем техническом состоянии, по ходовой и двигателю никаких замечаний. Коробка полноценный автомат. Ездили аккуратно без аварий и ДТП, за машиной ухаживали, в салоне не курили, складывающиеся эл. зеркала с обогревом. Эксплуатация с 2007 г, по ПТС ноябрь 2006 г, полный комплект ключей, новая зимняя резина.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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