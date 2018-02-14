Ford Fusion Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 128 тыс. км Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем техническом состоянии, по ходовой и двигателю никаких замечаний. Коробка полноценный автомат. Ездили аккуратно без аварий и ДТП, за машиной ухаживали, в салоне не курили, складывающиеся эл. зеркала с обогревом. Эксплуатация с 2007 г, по ПТС ноябрь 2006 г, полный комплект ключей, новая зимняя резина.