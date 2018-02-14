Ford Fusion
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 128 тыс. км
Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем техническом состоянии, по ходовой и двигателю никаких замечаний. Коробка полноценный автомат. Ездили аккуратно без аварий и ДТП, за машиной ухаживали, в салоне не курили, складывающиеся эл. зеркала с обогревом. Эксплуатация с 2007 г, по ПТС ноябрь 2006 г, полный комплект ключей, новая зимняя резина.
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