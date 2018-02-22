Ford Fusion
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 161 тыс. км
Цена: 335 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Фьюжн в отличном внешнем и техническом состоянии, кондиционер (работает), гур, подушки безопасности, подогревы передних сидений, электрозеркала с подогревом,противотуманные фары, автомат работает отлично, салон очень чистый и ухоженный, стекла вкруг все родные включая лобовое без сколов и трещин, производство Германия, в общем, автомобиль без вложений сел и поехал. Торг.
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