Ford Fusion

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 161 тыс. км

Цена: 335 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Фьюжн в отличном внешнем и техническом состоянии, кондиционер (работает), гур, подушки безопасности, подогревы передних сидений, электрозеркала с подогревом,противотуманные фары, автомат работает отлично, салон очень чистый и ухоженный, стекла вкруг все родные включая лобовое без сколов и трещин, производство Германия, в общем, автомобиль без вложений сел и поехал. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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