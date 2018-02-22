Ford Fusion Дата публикации: 22.02.18 Просмотров объявления: 48 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 161 тыс. км Цена: 335 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Фьюжн в отличном внешнем и техническом состоянии, кондиционер (работает), гур, подушки безопасности, подогревы передних сидений, электрозеркала с подогревом,противотуманные фары, автомат работает отлично, салон очень чистый и ухоженный, стекла вкруг все родные включая лобовое без сколов и трещин, производство Германия, в общем, автомобиль без вложений сел и поехал. Торг.