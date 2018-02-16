Ford Fusion

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 257 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю свое авто, свое - это значит оформлена на меня, я собственник, не жена, не дядя и не тетя, а я. ГУР, кондер, АБС, электро привод зеркал, подогрев сидений, ПТФ, мультируль все работает без нареканий. Ходовая не стучит не гремит. Коробка включается четко ничего не выбивает и не хрустит. Машина на зимней резине, лето отдам в придачу. Осмотр по договоренности! Обмен, рассрочки не интересно вообще. Перекупы, листаем дальше! Торг при осмотре уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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