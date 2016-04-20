Ford Focus 2
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 325,536 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Обогрев сидений
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Требуется косметический ремонт и замена вентилятора печки.
Есть комплект зимней резины (износ 20%)
Торг уместен
Собственник...!!!
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