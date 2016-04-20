Ford Focus 2

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 325,536 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Обогрев сидений

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Требуется косметический ремонт и замена вентилятора печки.
Есть комплект зимней резины (износ 20%)
Торг уместен
Собственник...!!!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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