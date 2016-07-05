Ford Focus 2

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 102 тыс. км

Цена: 390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1598 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Трудобеликовский, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Фф-2 рестайлинг.в хорошем состоянии.заменены все приводные ремни,шаровые,тормозные колодки

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Ford Focus 2

Авто, похожие на Ford Focus 2

Renault Laguna

Подержанная, пробег 138 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

460 тыс. руб.

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 12,441 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

342,344 тыс. руб.

Mazda 3

Подержанная, пробег 285 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

385 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале