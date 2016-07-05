Ford Focus 2
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 102 тыс. км
Цена: 390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1598 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Трудобеликовский, Краснодарский край
Имя: Евгений
Комплектация
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Фф-2 рестайлинг.в хорошем состоянии.заменены все приводные ремни,шаровые,тормозные колодки
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