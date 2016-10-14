Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 445 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1598 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Преимущества данного автомобиля:
- Оригинальный ПТС
- Отличное состояние экстерьера, интерьера и технической части автомобиля
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: г. Краснодар, ул. Заводская, 9 Пашковский жилой массив (Авторынок Краснодара), Автосалон «Драйв-Авто»
Комплектация:
-АБС, ГУР, стеклоподъемники, эл.зеркала, центральный замок, сигнализация, климат контроль, подогрев сидений, корректор фар, подушки безопасности, музыка, датчики дождя и света, литые диски.
-Автомобиль в отличном состоянии, на 5 баллов.
-Авто Юридически проверено.
-Без участия в ДТП.
-Мотор и коробка передач без нареканий.
-Все масла менялись вовремя.
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