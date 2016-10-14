Ford Focus Дата публикации: 4.03.20 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 160 тыс. км Цена: 445 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1598 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Преимущества данного автомобиля:

- Оригинальный ПТС

- Отличное состояние экстерьера, интерьера и технической части автомобиля

Место осмотра

Осмотреть автомобиль можно по адресу: г. Краснодар, ул. Заводская, 9 Пашковский жилой массив (Авторынок Краснодара), Автосалон «Драйв-Авто»

Комплектация:

-АБС, ГУР, стеклоподъемники, эл.зеркала, центральный замок, сигнализация, климат контроль, подогрев сидений, корректор фар, подушки безопасности, музыка, датчики дождя и света, литые диски.

-Автомобиль в отличном состоянии, на 5 баллов.

-Авто Юридически проверено.

-Без участия в ДТП.

-Мотор и коробка передач без нареканий.

-Все масла менялись вовремя.

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