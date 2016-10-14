Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 445 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1598 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Ксенон

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Преимущества данного автомобиля:
- Оригинальный ПТС
- Отличное состояние экстерьера, интерьера и технической части автомобиля
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: г. Краснодар, ул. Заводская, 9 Пашковский жилой массив (Авторынок Краснодара), Автосалон «Драйв-Авто»
Комплектация:
-АБС, ГУР, стеклоподъемники, эл.зеркала, центральный замок, сигнализация, климат контроль, подогрев сидений, корректор фар, подушки безопасности, музыка, датчики дождя и света, литые диски.
-Автомобиль в отличном состоянии, на 5 баллов.
-Авто Юридически проверено.
-Без участия в ДТП.
-Мотор и коробка передач без нареканий.
-Все масла менялись вовремя.
ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ В КРЕДИТ!
-ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ.
-КРЕДИТ за 1 час для всех регионов РФ !!! и Республики Крым !!! по паспорту и водительскому удостоверению, от 0% первоначального взноса.
-Приём любого автомобиля как в качестве первоначального взноса:
_______________________
-ПРИНИМАЕМ ЛЮБЫЕ Б/У АВТОМОБИЛИ НА КОМИССИЮ ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ стоянка, охрана БЕСПЛАТНО;
- С 9 до 18,00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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