Ford Focus
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2018
Пробег: 1 тыс. км
Цена: 800 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Анвар
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Бортовой компьютер
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Машина новая, ездил мало. Комплектация - Special Edition. Причина продажи - семейные обстоятельства. Куплен в салоне. Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Фронтальные подушки безопасности, подогрев передних сидений, тканевый салон, передние и задние стеклоподъемники, электрорегулировка зеркал, подогрев лобового стекла и заднего. Зимняя резина и коврики в подарок. Полный комплект ключей и документов. Обмен крайне не желателен, но можно рассмотреть. Торг при осмотре.
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