Ford Focus Дата публикации: 19.06.19 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: новая Год выпуска: 2018 Пробег: 1 тыс. км Цена: 800 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Анвар Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Бортовой компьютер Обогрев зеркал Обогрев сидений Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Машина новая, ездил мало. Комплектация - Special Edition. Причина продажи - семейные обстоятельства. Куплен в салоне. Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Фронтальные подушки безопасности, подогрев передних сидений, тканевый салон, передние и задние стеклоподъемники, электрорегулировка зеркал, подогрев лобового стекла и заднего. Зимняя резина и коврики в подарок. Полный комплект ключей и документов. Обмен крайне не желателен, но можно рассмотреть. Торг при осмотре.