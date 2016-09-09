Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: новая

Год выпуска: 2018

Пробег: 1 тыс. км

Цена: 800 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Анвар

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Бортовой компьютер

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Машина новая, ездил мало. Комплектация - Special Edition. Причина продажи - семейные обстоятельства. Куплен в салоне. Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Фронтальные подушки безопасности, подогрев передних сидений, тканевый салон, передние и задние стеклоподъемники, электрорегулировка зеркал, подогрев лобового стекла и заднего. Зимняя резина и коврики в подарок. Полный комплект ключей и документов. Обмен крайне не желателен, но можно рассмотреть. Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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