Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 82 тыс. км

Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 105 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Светлана

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Хозяин, авто в хорошем состоянии, продаю в связи с обменом на новый, пробег по Краснодару, комплектация: бортовый компьютер, электирческий обогрев лобового и заднего стекла и боковых зеркал, подогрев передних сидений, задний парктроник, складывающиеся боковые зеркала, открывающийся с брелка багажник, мотор и коробка без нареканий. любые проверки.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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