Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 82 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Луценко Светлана
Комплектация
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Парктроник
Тонировка стёкол
Описание
Хозяин, авто в хорошем состоянии, продаю в связи с обменом на новый, пробег по Краснодару, комплектация: бортовый компьютер, электирческий обогрев лобового и заднего стекла и боковых зеркал, подогрев передних сидений, задний парктроник, складывающиеся боковые зеркала, открывающийся с брелка багажник, мотор и коробка без нареканий. Осмотр гмр, любые проверки. Декабрь 2013 г.
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