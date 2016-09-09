Ford Focus Дата публикации: 1.04.19 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 82 тыс. км Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Луценко Светлана Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Парктроник Тонировка стёкол

Описание

Хозяин, авто в хорошем состоянии, продаю в связи с обменом на новый, пробег по Краснодару, комплектация: бортовый компьютер, электирческий обогрев лобового и заднего стекла и боковых зеркал, подогрев передних сидений, задний парктроник, складывающиеся боковые зеркала, открывающийся с брелка багажник, мотор и коробка без нареканий. Осмотр гмр, любые проверки. Декабрь 2013 г.