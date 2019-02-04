Ford Focus

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Характеристики

Состояние: битая

Год выпуска: 2003

Пробег: 500 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1599 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет:

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Борис

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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