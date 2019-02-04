Ford Focus

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 220 тыс. км

Цена: 103 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1999 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Нагибин, Ростовская область

Имя: ,Алексей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: радио

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

А также

Легкосплавные диски

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продам отличный авто торг вопросы по тел.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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