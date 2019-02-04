Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 220 тыс. км
Цена: 103 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1999 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Нагибин, Ростовская область
Имя: ,Алексей
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: радио
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
А также
Легкосплавные диски
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продам отличный авто торг вопросы по тел.
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