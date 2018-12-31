Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 145 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Денис
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Обогрев зеркал
Охранная система
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Ford Focus 3. 2012гв. Куплен 28.12.2012. В эксплуатации с 2013года. Двигатель 1.6л 105лс.
Отличное состояние. Пробег 145000км. Эксплуатация в ЮФО, пробег в основном по трассе.
Машина в одних руках. По ПТС 2записи.
Сигнализация Шерхан с автозапуском.
Осмотр на стоянке у ТЦ Мега-Адыгея.
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