Ford Focus Дата публикации: 1.02.19 Просмотров объявления: 15

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 145 тыс. км Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Обогрев зеркал Охранная система Система курсовой устойчивости (ESC) Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Ford Focus 3. 2012гв. Куплен 28.12.2012. В эксплуатации с 2013года. Двигатель 1.6л 105лс.

Отличное состояние. Пробег 145000км. Эксплуатация в ЮФО, пробег в основном по трассе.

Машина в одних руках. По ПТС 2записи.

Сигнализация Шерхан с автозапуском.

Осмотр на стоянке у ТЦ Мега-Адыгея.

