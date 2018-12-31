Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Обогрев зеркал

Охранная система

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Ford Focus 3. 2012гв. Куплен 28.12.2012. В эксплуатации с 2013года. Двигатель 1.6л 105лс.
Отличное состояние. Пробег 145000км. Эксплуатация в ЮФО, пробег в основном по трассе.
Машина в одних руках. По ПТС 2записи.
Сигнализация Шерхан с автозапуском.
Осмотр на стоянке у ТЦ Мега-Адыгея.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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