Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 70 тыс. км
Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Иван
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Круиз-контроль
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Машина не бита не крашена . Что подтверждается прибором. Не считая несколько незначительных царапин. Недавно пройдено большое ТО с заменой всего что нужно. Установлена АКПП коробка последнего поколения новая, о чем имеются наряд заказы с чеками. Все в отличном состоянии. Потертости руля и селектора переключения передач сопутсвующие большому пробегу отсутствуют. отделка ручного тормоза и боковых ручек под хром, противотуманки, подлокотник и тд. я 3 хозяин.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.