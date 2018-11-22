Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Иван

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Круиз-контроль

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Машина не бита не крашена . Что подтверждается прибором. Не считая несколько незначительных царапин. Недавно пройдено большое ТО с заменой всего что нужно. Установлена АКПП коробка последнего поколения новая, о чем имеются наряд заказы с чеками. Все в отличном состоянии. Потертости руля и селектора переключения передач сопутсвующие большому пробегу отсутствуют. отделка ручного тормоза и боковых ручек под хром, противотуманки, подлокотник и тд. я 3 хозяин.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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