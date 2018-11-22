Ford Focus Дата публикации: 24.11.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 70 тыс. км Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Иван Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Круиз-контроль Обогрев зеркал Обогрев сидений Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Машина не бита не крашена . Что подтверждается прибором. Не считая несколько незначительных царапин. Недавно пройдено большое ТО с заменой всего что нужно. Установлена АКПП коробка последнего поколения новая, о чем имеются наряд заказы с чеками. Все в отличном состоянии. Потертости руля и селектора переключения передач сопутсвующие большому пробегу отсутствуют. отделка ручного тормоза и боковых ручек под хром, противотуманки, подлокотник и тд. я 3 хозяин.