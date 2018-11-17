Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 36 тыс. км

Цена: 555 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1596 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Охранная система

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

дополнительно: цвет candy red металлик, защитный механизм кромок дверей автомобиля от ударов при открывании, защита двигателя и КПП, дефлекторы дверей, текстильные + резиновые коврики в салоне, резиновый коврик в багажнике

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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