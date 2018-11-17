Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 36 тыс. км
Цена: 555 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1596 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Алексей
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Охранная система
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
дополнительно: цвет candy red металлик, защитный механизм кромок дверей автомобиля от ударов при открывании, защита двигателя и КПП, дефлекторы дверей, текстильные + резиновые коврики в салоне, резиновый коврик в багажнике
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