Ford Focus Дата публикации: 22.11.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 36 тыс. км Цена: 555 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1596 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Легкосплавные диски Обогрев сидений Охранная система Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

дополнительно: цвет candy red металлик, защитный механизм кромок дверей автомобиля от ударов при открывании, защита двигателя и КПП, дефлекторы дверей, текстильные + резиновые коврики в салоне, резиновый коврик в багажнике