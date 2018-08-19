Ford Focus Дата публикации: 22.08.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 113 тыс. км Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: радио Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: две плоскости А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Продам семейный седан, в отличном состоянии. 2х литровый мощный мотор. комплектация:

-Подогрев лобового стекла, сидений

-Климат-контроль 2 зоны

-Литые диски

-Абс

-ЕСП

-помощь при трогании в гору

-курсовая устойчивость

-птф

-эл подъемники стелкол

-полноразмерная запаска

-кожаный руль

-сигнализация/иммобилайзе

-датчик дождя/света

Один хозяин, документы в порядке.

в аварии не был, не крашен. Диагносика за Ваш счет. Второй ключ есть.

Продаю срочно.

Торг только у капота.