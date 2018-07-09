Ford Focus Дата публикации: 24.07.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 122,5 тыс. км Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1596 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев зеркал Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в отличном техническом состоянии, по ПТС 105 л.с., чиптюнинг до 133 л.с. (произведен официально дилера Форд в Темп-авто на Ростовском шоссе), тонировка, дефлекторы всех окон (Германия), LED-огни дневного хода (оригинал), противотуманки (оригинальные), диски (на фото и они же установлены на авто) оригинальные Форд (а не какая-нибудь дешевая реплика), в комплекте с зимней резиной (16" Nokian Nordman шип) идут оригинальные штатные литые диски Форд, в салоне антирадар, видиорегистратор (флэшкарта, FULLHD), сигнализация Pandora (на момент установки в 2017 году последней модели) с автозапуском и т.п., через сигнализацию машиной можно управлять и отслеживать с мобильного телефона (все сим-карты, коды и пароли, коробки от сигнализации передаю). Авто никогда в кредите, залоге или арестовано не было. Любые диагностики и проверки. На месте покажу пару коцок, найдете больше - скину в цене. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПЕРЕКУПОВ И Т.П. НЕ БЕСПОКОИТЬ! НЕ ТЕРЯЙТЕ НИ МОЕ НИ СВОЕ ВРЕМЯ! Прошёл все ТО. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. В салоне не курили. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Бонусом могу подарить канистру для бензина и пару балонов чернителя резины Wurth