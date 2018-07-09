Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 122,5 тыс. км

Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1596 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в отличном техническом состоянии, по ПТС 105 л.с., чиптюнинг до 133 л.с. (произведен официально дилера Форд в Темп-авто на Ростовском шоссе), тонировка, дефлекторы всех окон (Германия), LED-огни дневного хода (оригинал), противотуманки (оригинальные), диски (на фото и они же установлены на авто) оригинальные Форд (а не какая-нибудь дешевая реплика), в комплекте с зимней резиной (16" Nokian Nordman шип) идут оригинальные штатные литые диски Форд, в салоне антирадар, видиорегистратор (флэшкарта, FULLHD), сигнализация Pandora (на момент установки в 2017 году последней модели) с автозапуском и т.п., через сигнализацию машиной можно управлять и отслеживать с мобильного телефона (все сим-карты, коды и пароли, коробки от сигнализации передаю). Авто никогда в кредите, залоге или арестовано не было. Любые диагностики и проверки. На месте покажу пару коцок, найдете больше - скину в цене. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПЕРЕКУПОВ И Т.П. НЕ БЕСПОКОИТЬ! НЕ ТЕРЯЙТЕ НИ МОЕ НИ СВОЕ ВРЕМЯ! Прошёл все ТО. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. В салоне не курили. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Бонусом могу подарить канистру для бензина и пару балонов чернителя резины Wurth

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Ford Focus

Ford Focus

Подержанная, пробег 288 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

300 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 98 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

490 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 51,135 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

995 тыс. руб.

Авто, похожие на Ford Focus

Hyundai Sonata

Подержанная, пробег 84 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

420 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 80 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

450 тыс. руб.

Chevrolet Epica

Подержанная, пробег 180 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

420 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале