Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 122,5 тыс. км
Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1596 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Автомобиль в отличном техническом состоянии, по ПТС 105 л.с., чиптюнинг до 133 л.с. (произведен официально дилера Форд в Темп-авто на Ростовском шоссе), тонировка, дефлекторы всех окон (Германия), LED-огни дневного хода (оригинал), противотуманки (оригинальные), диски (на фото и они же установлены на авто) оригинальные Форд (а не какая-нибудь дешевая реплика), в комплекте с зимней резиной (16" Nokian Nordman шип) идут оригинальные штатные литые диски Форд, в салоне антирадар, видиорегистратор (флэшкарта, FULLHD), сигнализация Pandora (на момент установки в 2017 году последней модели) с автозапуском и т.п., через сигнализацию машиной можно управлять и отслеживать с мобильного телефона (все сим-карты, коды и пароли, коробки от сигнализации передаю). Авто никогда в кредите, залоге или арестовано не было. Любые диагностики и проверки. На месте покажу пару коцок, найдете больше - скину в цене. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПЕРЕКУПОВ И Т.П. НЕ БЕСПОКОИТЬ! НЕ ТЕРЯЙТЕ НИ МОЕ НИ СВОЕ ВРЕМЯ! Прошёл все ТО. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. В салоне не курили. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Бонусом могу подарить канистру для бензина и пару балонов чернителя резины Wurth
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