Ford Focus Дата публикации: 15.06.18 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 118 тыс. км Цена: 550 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Никита Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Датчик дождя Датчик света Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Без обмена, разумный торг у капота, комплектация титаниум максимальная, музыка штатная сони, пробег не скручен, владею машиной год, на работу и домой, проехал на ней 20000 км, за это время поменял колодки передние и задние, масло менял с фильтром масленым, салонным и фильтром воздушным, все недочеты по кузову видны на фото специально для не месных, не билась и не красилась, коробка не пинается, Прошёл все ТО. Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует.