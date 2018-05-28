Ford Focus

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 91,3 тыс. км

Цена: 510 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Красный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Ford Focus

Ford Focus

Подержанная, пробег 95 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

470 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 48,34 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

525 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 106 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

470 тыс. руб.

Авто, похожие на Ford Focus

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 109,441 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

470 тыс. руб.

Hyundai i30

Подержанная, пробег 130 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

565 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 48,34 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

525 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале