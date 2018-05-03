Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 140,696 тыс. км
Цена: 476 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Красный
Информация о владельце
|Город
|Новороссийск, Краснодарский край
|Имя
|Телефон
|+7 (800) 301-33-50
Описание
КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.