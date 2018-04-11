Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 101,5 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
Описание
Продам Ford Focus 3 2.0 отс, Комплектация Titanium: кнопка старт/стоп, мультируль,
кожаный руль и ркп, парктроник перед/зад, автопарковщик, подогревы стекол/ зеркал/ передних сидений, противотуманные фары, ABS, USB, система курсовой устойчивости, подлокотник спереди и сзади, подочечник, подсветка ручек открывания дверей/ног, датчики дождя и Света , литые диски R16, зима в комплекте Блок ТСМ и сцепление заменено на 90 т км, масла/фильтра/колодки заменены, обмена нет. Недочеты на фото, торг. Владелец.
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