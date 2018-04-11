Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 101,5 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Продам Ford Focus 3 2.0 отс, Комплектация Titanium: кнопка старт/стоп, мультируль,
кожаный руль и ркп, парктроник перед/зад, автопарковщик, подогревы стекол/ зеркал/ передних сидений, противотуманные фары, ABS, USB, система курсовой устойчивости, подлокотник спереди и сзади, подочечник, подсветка ручек открывания дверей/ног, датчики дождя и Света , литые диски R16, зима в комплекте Блок ТСМ и сцепление заменено на 90 т км, масла/фильтра/колодки заменены, обмена нет. Недочеты на фото, торг. Владелец.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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