Ford Focus Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 101,5 тыс. км Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Продам Ford Focus 3 2.0 отс, Комплектация Titanium: кнопка старт/стоп, мультируль,

кожаный руль и ркп, парктроник перед/зад, автопарковщик, подогревы стекол/ зеркал/ передних сидений, противотуманные фары, ABS, USB, система курсовой устойчивости, подлокотник спереди и сзади, подочечник, подсветка ручек открывания дверей/ног, датчики дождя и Света , литые диски R16, зима в комплекте Блок ТСМ и сцепление заменено на 90 т км, масла/фильтра/колодки заменены, обмена нет. Недочеты на фото, торг. Владелец.