Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 191,5 тыс. км
Цена: 345 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Форд в хорошем состоянии. По мотору и коробке вопросов нет, все работает идеально, поменяны масла в двигателе и коробке. Перебрал заднюю подвеску, новые тормозные передние диски и колодки. 17 катки, резина на сезон. Все что в машине есть, все работает, по кузову есть сколы, царапинки от жизни. Установлен ГАЗ, на 1000 р проезжаю 500 км, очень экономно. Интересует обмен на другое авто ключ в ключ! Можно Гранту спорт. Предложения скидываете на Вотс Ап.
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