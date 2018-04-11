Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 191,5 тыс. км

Цена: 345 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Форд в хорошем состоянии. По мотору и коробке вопросов нет, все работает идеально, поменяны масла в двигателе и коробке. Перебрал заднюю подвеску, новые тормозные передние диски и колодки. 17 катки, резина на сезон. Все что в машине есть, все работает, по кузову есть сколы, царапинки от жизни. Установлен ГАЗ, на 1000 р проезжаю 500 км, очень экономно. Интересует обмен на другое авто ключ в ключ! Можно Гранту спорт. Предложения скидываете на Вотс Ап.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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