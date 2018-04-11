Ford Focus Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 191,5 тыс. км Цена: 345 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Форд в хорошем состоянии. По мотору и коробке вопросов нет, все работает идеально, поменяны масла в двигателе и коробке. Перебрал заднюю подвеску, новые тормозные передние диски и колодки. 17 катки, резина на сезон. Все что в машине есть, все работает, по кузову есть сколы, царапинки от жизни. Установлен ГАЗ, на 1000 р проезжаю 500 км, очень экономно. Интересует обмен на другое авто ключ в ключ! Можно Гранту спорт. Предложения скидываете на Вотс Ап.