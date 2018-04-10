Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 201 тыс. км

Цена: 275 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Продам хороший экономичный Форд 2006 г. 1.6 на механике. Салон ухоженный, не прокуренный так как сам не курю. Двигатель, коробка без нареканий, климат-контроль двухзонный, передние стекло подъемники, задний обогрев стекла. Заменил комплект ГРМ. Колеса на 17. Резина на сезон хватит в комплект зимние колеса на 15. Загудел ГУР. Новый ГУР с заменой 7000 р. По телефону не торгуюсь. Торг только у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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