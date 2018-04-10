Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 201 тыс. км
Цена: 275 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
Продам хороший экономичный Форд 2006 г. 1.6 на механике. Салон ухоженный, не прокуренный так как сам не курю. Двигатель, коробка без нареканий, климат-контроль двухзонный, передние стекло подъемники, задний обогрев стекла. Заменил комплект ГРМ. Колеса на 17. Резина на сезон хватит в комплект зимние колеса на 15. Загудел ГУР. Новый ГУР с заменой 7000 р. По телефону не торгуюсь. Торг только у капота.
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