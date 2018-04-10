Ford Focus Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 201 тыс. км Цена: 275 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Продам хороший экономичный Форд 2006 г. 1.6 на механике. Салон ухоженный, не прокуренный так как сам не курю. Двигатель, коробка без нареканий, климат-контроль двухзонный, передние стекло подъемники, задний обогрев стекла. Заменил комплект ГРМ. Колеса на 17. Резина на сезон хватит в комплект зимние колеса на 15. Загудел ГУР. Новый ГУР с заменой 7000 р. По телефону не торгуюсь. Торг только у капота.